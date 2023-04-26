Вашингтон, , 18:30 — REGNUM Власти США хотели бы, чтобы Россия возобновила участие в СНВ-3, а также хотели бы начать обсуждение нового договора об ограничении ядерного оружия, заявила 26 апреля глава управления ядерной безопасности министерства энергетики США Джилл Хруби.

Джилл Хруби Energy.gov

«С точки зрения механизмов стабилизации мы многое потеряли из-за приостановки их (России — ред.) участия в договоре. Поэтому мы бы, конечно, хотели бы, чтобы они вернулись к соблюдению договора, а также начали обсуждение нового договора, ограничивающего количество ядерных вооружений», — отметила Хруби в ходе своего выступления в Конгрессе США.

28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Это стало ответом на существенные нарушения положений СНВ-3 со стороны США, отмечали в Кремле. При этом власти России заявили о намерении в качестве жеста доброй воли продолжать предупреждать США о пусках межконтинентальных и баллистических ракет.

Приостановка участия в СНВ-3 дала России дополнительные возможности в сфере безопасности, поскольку лишила США канала сбора информации о военном потенциале России, заявил в апреле 2023 года заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. При этом он отметил, что гипотетическая возможность возобновления действия договора существует, но это зависит от американской стороны, которая должна значительно изменить свою политику по данному вопросу.