Мурманск, 26 апреля, 2023, 18:24 — ИА Регнум. Пилотов упавшего в Мурманской области военного самолёта МиГ-31 госпитализировали, их состояние оценивается как тяжёлое, сообщили медики.

Mil.ru Миг-31

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что пилоты успели катапультироваться, а самолёт упал в озеро. Очевидцы сообщили, что видели двух парашютистов. В Министерстве обороны РФ подтвердили, что пилоты воздушного судна смогли спастись.

Пилотов военного самолёта МиГ-31, упавшего в Мурманской области, госпитализировали в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей медицинских служб. (tass.ru)

«Пилоты самолёта переданы скорой помощи для госпитализации, их состояние оценивается как тяжёлое», — сказал собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Министерстве обороны сообщили, что при выполнении планового учебного полёта в Мурманской области потерпел аварию истребитель МиГ-31. Пилотов эвакуировали вертолётом поисково-спасательной службы, их жизни и здоровью ничего не угрожает, добавили в ведомстве.