Подоляк заявил, что политика США и стран Запада привела к утрате Украиной ядерного оружия

Киев, , 18:21 — REGNUM Политика США и ряда стран Запада, вынудивших Киев отказаться от ядерного оружия, привела к нынешнему конфликту. Об этом 26 апреля заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.

Михаил Подоляк

«К сожалению, США вместе с рядом стран Запада подталкивали Украину к отказу от ядерного и другого вооружения, чтобы обеспечить гарантированную безопасность и стабильность в регионе», — написал Подоляк.

По его словам, эта ошибочная политика была привела к конфликту в Европе.

Он добавил, что только вступление Украины в НАТО может быть единственно возможным способом обеспечить мир в Европе.

Напомним, ядерное оружие было выведено с Украины в начале 1990-х годов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев может создать ядерное оружие за девять месяцев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что обсуждение возможности размещения ядерного оружия на Украине — это не новая и опасная тенденция.

Петиция с требованием разместить на территории страны ядерное оружие была размещена на сайте украинского президента 30 марта. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что ответить на петицию о «возобновлении ядерного статуса» Украины нужно российской петицией, согласно которой при таком развитии событий последует немедленный упреждающий ядерный удар.