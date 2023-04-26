Стратегический резерв нефти в США остаётся на минимуме с октября 1983 года

Вашингтон, , 18:22 — REGNUM Стратегический резерв нефти в Соединённых Штатах за неделю опустился на 1 млн баррелей. По состоянию на 21 апреля показатель составил 366,9 млн баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации американского министерства энергетики.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что показатель остаётся минимальным с октября 1983 года, тогда резервы страны составляли 366,1 млн баррелей.

В управлении отметили, что стратегический резерв нефти Соединённых Штатов непрерывно падал с сентября 2021 года по начало 2023 года. С января по март показатель держался на одном уровне, а затем вновь начал снижаться.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года президент США Джо Байден заявил, что Штаты высвободят до 180 млн баррелей нефти из стратегического резерва для снижения внутренних цен на бензин. А в мае министерство энергетики приняло решение о высвобождении ещё 40,1 млн баррелей. В связи с этим ряд политических оппонентов нынешнего главы Белого дома обрушились на Байдена с критикой за опустошение резервов без экстренной необходимости.