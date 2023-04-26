Вашингтон, 26 апреля, 2023, 18:22 — ИА Регнум. Стратегический резерв нефти в Соединённых Штатах за неделю опустился на 1 млн баррелей. По состоянию на 21 апреля показатель составил 366,9 млн баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации американского министерства энергетики.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Уточняется, что показатель остаётся минимальным с октября 1983 года, тогда резервы страны составляли 366,1 млн баррелей.

В управлении отметили, что стратегический резерв нефти Соединённых Штатов непрерывно падал с сентября 2021 года по начало 2023 года. С января по март показатель держался на одном уровне, а затем вновь начал снижаться.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года президент США Джо Байден заявил, что Штаты высвободят до 180 млн баррелей нефти из стратегического резерва для снижения внутренних цен на бензин. А в мае министерство энергетики приняло решение о высвобождении ещё 40,1 млн баррелей. В связи с этим ряд политических оппонентов нынешнего главы Белого дома обрушились на Байдена с критикой за опустошение резервов без экстренной необходимости.