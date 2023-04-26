Экс-солистка Большого театра Анна Бондаревская скончалась в возрасте 36 лет в свой день рождения

Москва, , 18:18 — REGNUM Бывшая солистка большого театра Анна Бондаревская скончалась в возрасте 36 лет в свой день рождения, сообщил театр в своем Telegram-канале, не уточнив причин смерти.

Анна Бондаревская. © Елена Фетисова/ Большой театр

«Руководство и коллектив Большого театра с глубоким прискорбием сообщают, что 22 апреля 2023 года скончалась солистка оперной труппы Большого театра (2016–21) Анна Сергеевна Бондаревская (22.04.1988 — 22.04.2023) и выражают искренние соболезнования родным и близким покойной», — говорится в сообщении.

Анна Бондаревская стала солисткой оперной труппы Большого театра в 2016 году. Она исполнила партии Лауры («Иоланта»), Леля («Снегурочка»), Марины Мнишек («Борис Годунов»), Дуняши («Царская невеста»), Маленькой разбойницы («История Кая и Герды») и др.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля стало известно о смерти народного артиста России Геннадия Богачёва. Как сообщили в пресс-службе Большого драматического театра имени Товстоногова, он ушёл из жизни после тяжелой болезни в возрасте 78 лет.

Также 23 апреля ушёл из жизни народный артист России, хореограф, основатель, художественный руководитель и главный балетмейстер театра «Кремлёвский балет» Андрей Петров, ему было 77 лет.