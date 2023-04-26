Создатель «Саркофага» Роберт Тиллес умер за день до годовщины трагедии на ЧАЭС

Москва, , 18:11 — REGNUM В Москве скончался Роберт Тиллес — руководитель «Росавиацентра» и один из создателей изоляционного сооружения «Укрытие» над четвёртым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции. Ему было 88 лет. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Роберт Тиллес. The Council of Federation

Роберт Тиллес ушёл из жизни 25 апреля в своей квартире на улице Борисовские пруды на юге столицы. Тело мужчины обнаружили родственники.

«В квартире на улице Борисовские пруды в районе Орехово-Борисово Северное скончался 88-летний мужчина. Предварительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

Роберт Тиллес был генеральным директором Некоммерческого партнёрства «Росавиацентр», на который была возложена функция содействия формированию рынка легкой авиации в России. Он был одним из ведущих исполнителей поручения президента РФ по разработке мер государственной поддержки малой авиации. Сам Роберт Семёнович был одним из крупнейших специалистов по скоростной укладке бетона, принимал участие в строительстве плотин для гидроэлектростанций. В процессе ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС Тиллес разработал способы заполнения объекта «Укрытие» (известного как «Саркофаг») бетоном. На строительство ушло 400 тысяч кубометров бетонной смеси. Роберт Семенович принимал участие в работах и получил серьёзную дозу облучения.

Кроме того, он имел статус пилота-инструктора, входил в состав Экспертного совета по вопросам авиационно-космического комплекса Комитета по промышленности Госдумы. Он руководил авиацией общего назначения в аэропорту Мячково в Московской области. Там базировалось 25 аэроклубов, численность самолетов и вертолетов достигала 120 бортов.