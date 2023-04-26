Умер Роберт Тиллес, участвовавший в создании чернобыльского «Саркофага»
Создатель «Саркофага» Роберт Тиллес умер за день до годовщины трагедии на ЧАЭС
Москва, 26 апреля, 2023, 18:11 — ИА Регнум. В Москве скончался Роберт Тиллес — руководитель «Росавиацентра» и один из создателей изоляционного сооружения «Укрытие» над четвёртым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции. Ему было 88 лет. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.
Роберт Тиллес ушёл из жизни 25 апреля в своей квартире на улице Борисовские пруды на юге столицы. Тело мужчины обнаружили родственники.
«В квартире на улице Борисовские пруды в районе Орехово-Борисово Северное скончался 88-летний мужчина. Предварительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.
Роберт Тиллес был генеральным директором Некоммерческого партнёрства «Росавиацентр», на который была возложена функция содействия формированию рынка легкой авиации в России. Он был одним из ведущих исполнителей поручения президента РФ по разработке мер государственной поддержки малой авиации. Сам Роберт Семёнович был одним из крупнейших специалистов по скоростной укладке бетона, принимал участие в строительстве плотин для гидроэлектростанций. В процессе ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС Тиллес разработал способы заполнения объекта «Укрытие» (известного как «Саркофаг») бетоном. На строительство ушло 400 тысяч кубометров бетонной смеси. Роберт Семенович принимал участие в работах и получил серьёзную дозу облучения.
Кроме того, он имел статус пилота-инструктора, входил в состав Экспертного совета по вопросам авиационно-космического комплекса Комитета по промышленности Госдумы. Он руководил авиацией общего назначения в аэропорту Мячково в Московской области. Там базировалось 25 аэроклубов, численность самолетов и вертолетов достигала 120 бортов.