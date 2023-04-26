Суд признал законным приговор врачам Сушкевич и Белой по делу об убийстве новорождённого

Москва, , 18:06 — REGNUM Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой по делу об убийстве новорождённого ребенка.

Суд Иван Шилов, ИА REGNUM

«Приговор Московского областного суда оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — огласила решение судебная коллегия, которое приводит РИА Новости.

В ближайшее время Сушкевич и Белую направят отбывать назначенное наказание.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 года присяжные признали калининградских врачей Элину Сушкевич и Елену Белую виновными убийстве новорождённого

Уголовное дело о гибели недоношенного младенца было возбуждено в 2018 году по статье о превышении должностных полномочий, но позднее его переквалифицировали на «умышленное убийство». Под суд попали бывшая и. о. главврача роддома №4 Елена Белая и анестезиолог-реаниматолог Элина Сушкевич. Обвинение полагает, что Сушкевич ввела смертельную дозу сульфата магния младенцу по указанию Белой.

В 2020 году в Калининградском областном суде присяжные вынесли врачам оправдательный вердикт, однако Первый апелляционный суд общей юрисдикции отправил дело на пересмотр.