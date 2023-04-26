Москва, 26 апреля, 2023, 18:01 — ИА Регнум. Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Евгений Мележиков заявил, что возвращение пива на стадионы будет подспорьем для клуба, но не принесёт существенного дохода. Об этом 26 апреля сообщает «Спорт-Экспресс».

rfs.ru Российские футбольные болельщики

«Несущественный доход. В бюджете клуба, думаю, это составит до 20 млн руб. максимум. Это при посещаемости от 10 тыс. человек. Но это создаст определённое подспорье по увеличению посещаемости матчей», — сказал Мележиков.

По его словам, возможное возвращение пива на стадионы является одним из инструментов по созданию привлекательного продукта под названием «поход на стадион».

Также он отметил, что клуб не может быть довольным посещаемостью, поскольку сейчас на матчи ходят около 8 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представитель МВД РФ Валерий Ботвин заявил, что ведомство не возражает против принятия законопроекта о продаже пива на стадионах при условии работающей системы идентификации болельщиков. По его словам, позиция МВД по этому вопросу за последние 1,5 года не изменилась.