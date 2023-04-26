Хельсинки, 26 апреля, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Власти Финляндии, являющиеся мажоритарным акционером энергетической компании «Фортум», следят за происходящим с российскими активами фирмы. Об этом 26 апреля заявила министр по делам Европы и государственной безопасности Тютти Туппурайнен.

Иван Шилов ИА REGNUM Следит

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия активов РФ за рубежом. Среди иностранных активов, которые могут быть переданы во временное управление Росимуществу, есть доли в «Фортум» и «Юнипро».

«Информация российского указа относительно Fortum вызывает тревогу. Комментирование деталей является обязанностью компании и, насколько я понимаю, вопрос проясняется», — написала она в социальной сети Twitter, уточив, что финское правительство следит за ситуацией.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Германии приняло к сведению решение российских властей о передаче акций энергетической компании «Юнипро», принадлежащей концерну Uniper, во внешнее управление Росимуществом. В министерстве финансов добавили, что изучат последствия данного шага.