Глава Роскосмоса Борисов сообщил о проблемах в ракетно-космической отрасли РФ

Москва, , 17:50 — REGNUM Ракетно-космическая отрасль РФ стареет и находится в не очень хорошем финансовом и кадровом состоянии, заявил 26 апреля гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов, выступая на марафоне «Знание. Первые».

Ракета-носитель «Союз» NASA

«Отрасль находится, скажу прямо, в не очень хорошем состоянии финансовом и кадровом», — заявил Борисов, подчеркнув, что ракетно-космическая отрасль ждёт талантливую молодёжь.

По его словам, госкорпорация планирует открыть четыре-пять инновационных проектов с привлечением молодежи, один из них связан с созданием многоспутниковой группировки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле президент России Владимир Путин сообщил о наращивании потенциала России в ракетной и космической отраслях. По словам главы государства, подтверждением этого может являться факт совершения сотни безаварийных запусков в космос подряд.

В День космонавтики президент анонсировал выделение на развитие в этой сфере более 251 млрд рублей. Затраты на освоение космоса в России увеличены в сравнении с прошлым годом.

Ранее в Роскосмосе, подводя итоги 2022 года, рассказали, что состоялись 22 пуска российских космических ракет-носителей: 13 — с космодрома Плесецк, семь — с Байконура и по одному — с Восточного и из Гвианского космического центра. Среди них 19 стартов ракет семейства «Союз-2», два — ракет «Ангара-1.2» и один — ракеты «Протон-М». Все они прошли успешно.