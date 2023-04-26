Турция призвала Запад объединить усилия для начала переговоров для мира на Украине

Анкара, , 17:55 — REGNUM Турция призывает Запад объединить усилия, чтобы начать переговоры для установления мира на Украине. Об этом 26 апреля заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Он предложил мобилизовать все средства и возможности для завершения конфликта на территории Украины.

Калын обратил внимание на то, что продолжение и углубление данного конфликта приведёт лишь к глобальной катастрофе.

«Чтобы его предотвратить, давайте объединим все наши силы для обеспечения мира и переговоров. Давайте попытаемся объединить стороны с перспективой, ориентированной на мир, а не на войну», — приводит ТАСС его слова.

Отмечается, что официальный представитель президента Турции выразил мнение о том, что конфликт на Украине закончится только путем заключения «нового большого соглашения между Россией и Западом».

Он считает, что данный конфликт является «отражением поиска нового баланса между Россией и Западом».

Как передавало ИА REGNUM, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Турция предпринимает все усилия и ведёт переговоры для скорейшего прекращения конфликта на Украине. Он отметил, что в Турции пришлось бороться с последствиями конфликта, разразившегося между Россией и Украиной, который рисковал распространиться.

«Проводя взвешенную и примирительную политику, мы не позволили искре войны перекинуться на нашу страну», — заявил он.