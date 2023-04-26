Анкара, 26 апреля, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Турция призывает Запад объединить усилия, чтобы начать переговоры для установления мира на Украине. Об этом 26 апреля заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Он предложил мобилизовать все средства и возможности для завершения конфликта на территории Украины.

Калын обратил внимание на то, что продолжение и углубление данного конфликта приведёт лишь к глобальной катастрофе.

«Чтобы его предотвратить, давайте объединим все наши силы для обеспечения мира и переговоров. Давайте попытаемся объединить стороны с перспективой, ориентированной на мир, а не на войну», — приводит ТАСС его слова.

Отмечается, что официальный представитель президента Турции выразил мнение о том, что конфликт на Украине закончится только путем заключения «нового большого соглашения между Россией и Западом».

Он считает, что данный конфликт является «отражением поиска нового баланса между Россией и Западом».

Как передавало ИА REGNUM, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Турция предпринимает все усилия и ведёт переговоры для скорейшего прекращения конфликта на Украине. Он отметил, что в Турции пришлось бороться с последствиями конфликта, разразившегося между Россией и Украиной, который рисковал распространиться.

«Проводя взвешенную и примирительную политику, мы не позволили искре войны перекинуться на нашу страну», — заявил он.