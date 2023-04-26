Лондон, , 17:44 — REGNUM Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $79 долларов за баррель впервые с 31 марта, свидетельствуют данные площадки.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, по данным на 17:20 мск, стоимость Brent с поставкой в июле снижалась на 2,22%, до $78,96 за баррель.

Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июне дешевел на 1,73%, до $76,12 за баррель.

Таким образом, нефть марки Brent растеряла рост, наблюдавшийся после объявления рядом стран ОПЕК+ о дополнительных сокращениях добычи нефти. В конце марта цены на нефть отреагировали на эти новости ростом почти с $80 за баррель нефти Brent примерно до $85.

Как сообщало ИА REGNUM, ОПЕК+ на заседании 2 апреля обсудила вопрос сокращения нефтедобычи. Россия и ещё ряд поставщиков нефти приняли решение сократить объём добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года. Москва объяснила это реакцией на рыночную ситуацию.