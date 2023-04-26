Си Цзиньпин заявил, что Китай продолжит помогать Украине в гуманитарной сфере

Пекин, , 17:46 — REGNUM Пекин продолжит предоставлять гуманитарную помощь Украине по мере своих возможностей. Такое обещание дал председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом Украины. Его слова приводит Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин Kremlin.ru

«Китай уже отправлял украинской стороне несколько партий гуманитарной помощи и продолжит дальше предоставлять помощь в данной сфере по мере возможностей», — заявил китайский лидер.

В ходе беседы Си Цзиньпин ещё раз подчеркнул, что переговоры являются единственным решением конфликта на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с президентом Украины. По словам последнего, разговор был продолжительным и содержательным. Президент Украины выразил надежду, что это даст толчок развитию отношений двух стран.

Китайские государственные СМИ, в свою очередь, сообщили, что лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения и кризис на Украине.