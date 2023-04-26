Стали известны подробности смерти актёра из «Реальных пацанов» во время операции

Москва, , 17:42 — REGNUM Актёр Василий Масалитин, снимавшийся в сериале «Реальные пацаны», умер в больнице после операции в возрасте 32 лет. У него было сильное воспаление после серьёзного перелома, сообщил ИА REGNUM источник.

Василий Масалитин. Кадр из видео.

Экспертиза показала, что здоровье актёра ухудшилось на фоне осложнений после операции и употребления наркотиков. В его организме обнаружили следы наркотических веществ.

Собеседник агентства рассказал, что 27 января Масалитин получил тяжёлую травму у себя дома в районе Выхино-Жулебино. У него диагностировали открытый оскольчатый перелом большеберцовой кости и малоберцовой кости левой голени со смещением.

Актёру сделали операцию на ноге, но у него начался сильный воспалительный процесс. Из-за этого 11 февраля он был госпитализирован в ГКБ № 15 им. О. М. Филатова на улице Вешняковской. Врачи пытались спасти Масалитина, но на следующий день он умер. В полицию о его смерти сообщили 13 февраля.

Правоохранители инициировали проверку по факту гибели артиста, а тело отправили на экспертизу. Было установлено, что у Масалитина развилось острое воспаление в нижней трети голени и гипохромная микроцитарная анемия — она часто возникает на фоне приёма наркотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, жена и отец актёра не стали разговаривать с журналистами после его смерти. По их словам, близкого им человека огласка не вернёт, а возможных виновников вряд ли накажут.

Василий Масалитин много лет стремился стать известным артистом, снимался в передачах и сериалах. Зрители знают его по участию в проектах «Реальные пацаны», «#СеняФедя», «След», «Инсомния», «Ивановы», «Даёшь молодёжь», «Измены», «Ольга», «Незлобин», «6 кадров», «Пусть говорят», «Жить здорово» и других.