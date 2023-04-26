Москва, 26 апреля, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер считает, что была сделана идеальная система получения «паспорта болельщика» (Fan ID). Об этом 26 апреля сообщает «Спорт-Экспресс».

Кирилл Каллиников/РИА Новости Паспорт болельщика Fan ID

«Если для безопасности на стадионе нужен паспорт болельщика, значит, так и должно быть. Нормально, люди идут. Все подключались к этому, сделали, по-моему, идеальную систему получения Fan ID», — сказал Гинер.

Он добавил, что не понимает, почему тренеры и футболисты тоже должны получать Fan ID.

«Не понимаю, почему тренерский штаб, футболисты, массажисты, врачи клуба [должны получать этот документ]. Вот тут не понимаю», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля Верховный суд России признал, что введение Fan ID на футбольных матчах соответствует Конституции и не нарушает права граждан.

В конце марта президент России Владимир Путин дал поручение сделать проще использование системы идентификации футбольных болельщиков (Fan ID). Сроком исполнения распоряжения указано 1 мая. Доступ на матчи упростят для детей, инвалидов и пенсионеров.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что система карты болельщика должна быть скорректирована, так как вызывает «много нареканий». В качестве примера он привёл ситуацию, когда семью не пустили на матч в Екатеринбурге, потому что у семимесячного ребёнка не было Fan ID.