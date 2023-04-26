Экс-советник ЦРУ Рикардс: США стали себе злейшими врагами из-за политики санкций

Вашингтон, , 17:29 — REGNUM США сами себе стали злейшими врагами из-за политики санкций. Об этом 26 апреля написал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning.

ЦРУ Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Вашингтон ведёт финансовую войну против своих политических конкурентов и превратил доллар в оружие. Это побудило многие страны задуматься над отказом от американской валюты.

Он отметил, что санкции не окажут существенного влияния на Россию, а США от этого пострадают больше, так как противники Вашингтона и нейтральные страны создадут альтернативные платёжные платформы, не использующие доллар.

«Мы сами себе злейшие враги. Мы уничтожаем доллар санкциями и другой ошибочной политикой. США делают для уничтожения доллара больше, чем наши враги», — написал Рикардс.

Рикардс при этом отметил высокий уровень подготовки России к экономическому противостоянию с Западом. По его словам, с 2009 года до 2022 года российский золотой запас вырос с 600 тонн до трех тысяч тонн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что переход к расчётам в национальных валютах в обход доллара уже не остановить. Он отметил, что США запустили процесс дедолларизации. По его словам, страны пытаются вести расчёт в обход доллара, евро и иены, прорабатывается создание цифровых валют.