Международная метеорная организация: вспышка над Киевом 19 апреля связана с метеором

Москва, , 17:29 — REGNUM В Международной метеорной организации назвали причину яркой вспышки над Киевом, произошедшей 19 апреля.

Метеорит ptra

Согласно данным, опубликованным на сайте организации, её вызвал метеорит диаметром 50 см и массой 200-300 кг.

«Впервые болид заметили на высоте 98 км над Большой Дымеркой. Затем он прошёл прямо над Киевом на высоте около 80 км и продолжил движение на юго-запад со скоростью 29 км/с», — заявили учёные.

Уточняется, что метеор взорвался на высоте 38 км. Вспышка в небе наблюдалась в течение пяти секунд.

В организации добавили, что осколки космического тела разлетелись по нескольким районам Житомирской области.

Как сообщало ИА REGNUM, после необычайно яркой вспышки в небе над Киевом прогремели несколько взрывов, и глава офиса украинского президента Андрей Ермак поспешил написать в социальных сетях, что это явление стало результатом работы украинской системы ПВО, но вскоре удалил сообщение. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко связал небесный инцидент с падением на Землю космического спутника NASA. Но и эта версия была опровергнута самим Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства.