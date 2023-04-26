* Организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 26 апреля, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Маловероятно, что в издании The Washington Post есть хоть один человек, который знает, как выглядит эмблема украинской террористической группировки «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), равно как и о том, что она очень похожа на эмблему II дивизии СС Das Reich. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 апреля заявил политолог Армен Гаспарян. Так он прокомментировал интервью с командиром украинской террористической группировки «Азов» Богданом Кротевичем для американской газеты The Washington Post. В беседе с западными журналистами боевик рассказал о планах захвата неких небольших российских городов (в рамках планируемого контрнаступления ВСУ), чтобы потом использовать их «в качестве рычага для возвращения территорий».

Батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в России)

«Они (на Западе — прим. ИА REGNUM) не признают «Азов» нацистским формированием, — сказал Гаспарян. — Поэтому их СМИ спокойно и берут такие интервью. Для них — это не нацисты, не экстремисты, как для нормального человека, как для россиянина. Для The Washington Post это борцы за «свободную и демократическую Украину». Прискорбно, конечно, что эмблема «Азова» очень похожа на эмблему II дивизии СС Das Reich. Но едва ли в этой газете есть хоть один человек, который знает, как выглядит эта эмблема».

Кроме того, Гаспарян согласился с тем, что подобные действия западных СМИ вызывают вопрос о том, допустима ли их деятельность на территории России.

«Для меня вообще странно, что после того, как российских журналистов не пустили на площадку ООН, отклонив визы, в России до сих пор действуют корпункты американских СМИ. Для меня это очень странно, — возмутился Гаспарян. — В этот же день они должны были получить уведомление о прекращении своей аккредитации на работу в России. Будет там ныть CNN или Белый дом — это исключительно их сложности».

В свою очередь генерал-лейтенант, вице-президент Российского совета по международным делам Евгений Бужинский заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, что риск осуществления украинской стороной террористических актов на территории РФ вполне реален.

«Проведение [ими] террористических актов на территории России — это реальная угроза. Потому что в близлежащих [к Украине] областях — там столько людей, которые связаны с Украиной! До 2014 года они ходили друг к другу в гости. Там сплошные родственники. Там никаких границ не было… Поэтому нужно быть готовыми к тому, что украинские националисты будут пытаться проводить террористические акты на территории России», — сказал Бужинский.

При этом он усомнился в том, что властям России следует объявлять газету The Washington Post экстремистской организацией.

«Мы, конечно, можем выпустить соответствующее заявление по этому поводу, но американцы проигнорируют его. И весь мир проигнорирует. Так называемый «цивилизованный западный мир». Просто скажут, что Украина совершенно нормально борется с «ужасным российским агрессором», — полагает Бужинский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Кротевич дал пространное интервью для газеты The Washington Post, в котором сообщил о планах украинских националистов, а также рассказал, что сейчас бригада пытается восстановиться после тяжёлых боевых потерь и рассчитывает сыграть решающую роль в наступлении Украины.