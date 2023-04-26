Москва, 26 апреля, 2023, 18:04 — ИА Регнум. США пытались ослабить Россию конфликтом на Украине, чтобы потом вступить в противоборство с Китаем, но планы американцев не оправдались, заявил ИА REGNUM доцент Финансового университета при правительстве РФ, научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлёв. По его мнению, прежде чем вступать в реальный конфликт с Китаем, США хотели победить Россию, но теперь Пентагону приходится анализировать ошибки нереализованного плана.

Кэтлин Хикс

Как сообщало ИА REGNUM, замминистра обороны США Кэтлин Хикс в интервью агентству Bloomberg заявила, что Пентагон извлекает ценные уроки из украинского конфликта на случай военного противостояния с Китаем. Она подчеркнула, что основное внимание страны сосредоточено на соперничестве с Китаем, а не на украинском конфликте. При этом США необходимо сделать упор на производстве нового вооружения и инвестировании в космические технологии.

«Кэтлин Хикс своим высказыванием напомнила военную стратегию Штатов, в которой говорится, что главный стратегический враг США — Китай, а тактический — Россия. Американцы считали, что победят Пекин, когда сломают Россию. Но истощить силы России не удаётся, а побеждать Китай надо. Если бы Вашингтон победил Москву, то Пекин остался бы без сильного и мощного союзника, а значит, мог бы сдаться», — считает Журавлёв.

Политолог отметил, что вероятность вооружённого конфликта США и Китая огромна. Об этом, в частности, свидетельствуют многочисленные споры вокруг Тайваня. С ним согласился директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулёв. Однако, комментируя слова замглавы Пентагона о необходимости наращивания вооружения, американист выразил сомнения.

«Нельзя сказать, что американцам чего-то не хватает, что они нуждаются. Но по ряду вооружений они уступают России и Китаю, например, по гиперзвуковому. К тому же США давно пытается догнать и перегнать Китай по численности флота и, например, ядерных боеприпасов», — отметил Рогулёв.

Ранее The New York Times опубликовало материал, в котором отмечало, что странам Запада становится всё труднее обеспечивать Украину боеприпасами и «окно поддержки» не вечно. ВСУ придётся проявлять себя в контрнаступлении либо же остаться без прежней помощи Запада.