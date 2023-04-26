Москва, 26 апреля, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Депутат Госдумы, режиссёр, актёр Николай Бурляев призвал запретить в России продажу атрибутики и игрушек, изображающих американских супергероев, поскольку они являются «чужебесием» и «нечистью». Такие заявления режиссёр сделал в разговоре с Daily Storm.

«По промыслу Божьему нам подарено новое время, время отделения зерен от плевел, сора от истинного. И поэтому будут уходить эти чуждые для нашего национального сознания, для русского духа «герои», которых нам внедряли на протяжении 30 лет культурной вседозволенности, когда наши дети вынуждены были расти на чужебесии», — сказал Бурляев.

Международный Форум Золотой Витязь Депутат Госдумы Николай Бурляев

По его мнению, вместо персонажей из «вселенных» Marvel и DC, Гарри Поттера и «пауков» на прилавках должны вновь появиться Илья Муромец, другие русские богатыри и иные персонажи, имеющие отношение к русской культуре. Иначе будет укрепляться тенденция, вследствие которой уже сейчас дети в России, получив задание изобразить героя, рисуют «одноглазого монстра», предполагает депутат.

«Теперь должно наступить время для Иванов. Вспомнить о своем родстве, откуда они, о своей мощнейшей культуре. Я уверен, что уже время продиктует нашим производителям игрушек, что им нужно делать», — отметил Бурляев, пообещав поднять этот вопрос на законодательном уровне.

В иле 2022 года отраслевые эксперты заявили, что российские мультфильмы, прежде всего «Маша и медведь», становятся на Западе более востребованными, чем проекты Disney. Новые проекты американской студии не слишком востребованы из-за навязывания зрителям ЛГБТ-повестки, предположил венгерский аналитик Миклош Кевехази.