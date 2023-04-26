Москва, 26 апреля, 2023, 17:15 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало кадры возвращения 40 российских военнопленных с Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Z (знаки ВС РФ на Украине)

Самолётами военно-транспортной авиации ВКС России военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации.

Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, 40 российских военнослужащих, которым грозила смертельная опасность, в результате переговоров возвращены из плена с территории, подконтрольной Киеву.

Отметим, что 10 апреля в результате переговорного процесса из украинского плена вернулись 106 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.