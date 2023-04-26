Москва, 26 апреля 2023, 17:11 — REGNUM Певица Алла Пугачёва не очень довольна планом сделать из её бывшего замка в деревне Грязь крематорий, сообщил купивший недвижимость шоумен Стас Барецкий.

Алла Пугачева
Алла Пугачева
Цитата из видео «Снова «улетела!» Стало извесно об отъезде Аллы Пугачевой»

«Она не очень хотела, чтобы это превратилось в то, во что превращается, а именно в похоронный замок. Её можно понять. Но сделка состоялась», — сказал он «Ленте. ру».

Кроме того, добавил Барецкий, местные жители «стали говорить о том, что им не нравится эта история».

«Но я думаю, что мы этот вопрос этот решим. Мы санитарные нормы не нарушаем. А что касается выбросов пепла и дыма, то у нас современная система», — подытожил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Барецкий купил замок Аллы Пугачёвой и Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в деревне Грязь за 450 млн рублей.

При этом 24 апреля сообщалось, что замок Пугачёвой и Галкина был куплен неназванным лицом по той цене, по которой выставлялся на продажу — за 1 млрд рублей. По этой информации, покупатели хотели снизить сумму до 700 млн рублей, однако Пугачёва от этого отказалась.

Напомним, 74-летняя Пугачёва со скандалом покинула Россию и переехала в Израиль, где её обвинили в незаконном получении гражданства.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить, направляла ли Пугачёва деньги ВСУ. Он отметил, что певица не только критикует СВО, но и поддерживает тех, кто финансирует украинскую армию.