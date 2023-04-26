Москва, 26 апреля, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Певица Алла Пугачёва не очень довольна планом сделать из её бывшего замка в деревне Грязь крематорий, сообщил купивший недвижимость шоумен Стас Барецкий.

Цитата из видео «Снова «улетела!» Стало извесно об отъезде Аллы Пугачевой» Алла Пугачева

«Она не очень хотела, чтобы это превратилось в то, во что превращается, а именно в похоронный замок. Её можно понять. Но сделка состоялась», — сказал он «Ленте. ру».

Кроме того, добавил Барецкий, местные жители «стали говорить о том, что им не нравится эта история».

«Но я думаю, что мы этот вопрос этот решим. Мы санитарные нормы не нарушаем. А что касается выбросов пепла и дыма, то у нас современная система», — подытожил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Барецкий, по его словам, купил замок Аллы Пугачёвой и Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в деревне Грязь за 450 млн рублей. Официального подтверждения о заключении сделки не поступало.

При этом 24 апреля сообщалось, что замок Пугачёвой и Галкина был куплен неназванным лицом по той цене, по которой выставлялся на продажу — за 1 млрд рублей. По этой информации, покупатели хотели снизить сумму до 700 млн рублей, однако Пугачёва от этого отказалась.

Напомним, 74-летняя Пугачёва со скандалом покинула Россию и переехала в Израиль, где её обвинили в незаконном получении гражданства.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить, направляла ли Пугачёва деньги ВСУ. Он отметил, что певица не только критикует СВО, но и поддерживает тех, кто финансирует украинскую армию.