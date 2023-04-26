Москва, 26 апреля, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел РФ не возражает против принятия законопроекта о продаже пива на стадионах при условии работающей системы идентификации болельщиков. Об этом 26 апреля заявил представитель ведомства Валерий Ботвин на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

По его словам, позиция МВД по законопроекту за последние 1,5 года не изменилась. Она состоит в том, что розничная продажа пива во время проведения соревнований, за исключением детско-юношеских, осуществляется при условии наличия системы идентификации болельщиков.

«То есть обязательным является аспект наличия системы идентификации болельщиков, что исполнено практически на всех футбольных стадионах», — сказал Ботвин.

Он подчеркнул, что при соблюдении этих требований МВД против принятия законопроекта не возражает.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.

Как сообщало ИА REGNUM, советник главы комитета Госдумы по физической культуре и спорту Александр Котов заявил, что нужно вернуть продажу пива на стадионы, потому что собственники спортивных сооружений испытывают проблемы с их содержанием, и возврат продажи пива мог бы помочь в решении проблемы.

По словам главы думского комитета по экономической политике Максима Топилина, законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах, не планируется рассматривать в весеннюю сессию Госдумы.