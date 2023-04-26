Эксперт объяснил жалобы ВСУ на смену тактики ВКС России применением «бомб с крыльями»

Киев, , 17:17 — REGNUM Уже не секрет, что по всей линии фронта российскими войсками активно применяются фугасные авиабомбы ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции — проще говоря, «бомбы с крыльями», сказал ИА REGNUM ветеран боевых действий в составе ВВС России. Применение таких управляемых боеприпасов позволило ВКС действовать вне зоны поражения украинской противовоздушной обороны, при этом сама ПВО становится мишенью для российских самолётов прикрытия, пояснил источник.

ФАБ-500М-62 - МАКС-2009. (сс) Vitaly V. Kuzmin

Так собеседник прокомментировал заявление Алексея Дмитрашковского, начальника объединенного пресс-центра Таврического направления ВСУ. Представитель ВСУ признал, что ВС России изменили тактику применения авиации и дронов с целью поиска и уничтожения украинской ПВО. По словам Дмитрашковского, российские ВКС применяют командную работу — «два самолёта выманивали наши силы ПВО, а третий самолёт наносил удар». Эта тактика отличаются от прежней, «когда летали по одному-двум самолётам в разное время», добавил украинский офицер.

Применение ФАБ-500 позволяет российским самолётам действовать на малых высотах, нанося удары по целям, находящимся на расстоянии до 50-60 км, указал собеседник ИА REGNUM.

«Таким образом, ВКС могут действовать вне зоны поражения украинской ПВО, вызывая её огонь на себя. Далее в дело может включаться самолёт прикрытия, тот самый «третий», о котором говорят ВСУ, который и атакует ПВО противорадиолокационными ракетами», — пояснил источник.

«Бомбы с крыльями» применяются, в частности, для подавления укрепрайонов противника в районе Угледара, Авдеевки и на других участках фронта, отметил собеседник.

«В Киеве признают, что вскорости наши модули планирования и коррекции могут быть адаптированы к тяжёлым бомбам ФАБ-1500Т массой в полторы тонны. Если это так, то возможности по подавлению украинской ПВО ещё более возрастут», — сообщил источник.

На Украине также серьёзно озабочены и изменением тактики применения российских дронов, которые активно применяются для выявления и подавления ПВО. В роли мишени выступают ударные беспилотники «Герань-2», которые вызывают огонь на себя. После этого по зенитным комплексам, которые выпустили все ракеты и демаскировали себя, наносит удар барражирующий боеприпас «Ланцет».

26 апреля командующий объединенными силами ВСУ (отвечающий за координацию родов войск в зоне боевых действий) генерал-лейтенант Сергей Наев также признал: ВСУ не могут сбить российские военные самолёты, так как те наносят удары по целям, не входя в зону действия украинской ПВО. По оценке Наева, работу бомбардировщиков ВКС РФ прикрывают истребители Су-35 и Су-30, чьё бортовое вооружение позволяет обнаруживать и уничтожать украинские самолёты-перехватчики ещё до приближения на расстояние пуска ракет «воздух — воздух».

В этот же день американское издание Military Watch отметило: Украина может остаться без средств ПВО до конца весны. Запасы ракет «земля — воздух» для комплексов ПВО натовского и советского производства у Киева иссякают, а большой надежды на их пополнение нет, указывает Military Watch. Авторы статьи подчеркивает, что ВС России окончательно завладеют инициативой в воздухе, что будет означать серьезную уязвимость ВСУ по всем фронтам.

21 апреля лондонская The Times со ссылкой на обнародованные секретные данные Пентагона сообщила, что Украина может уже в мае потерять контроль над собственным воздушным пространством из-за нехватки ракет и боеприпасов для зенитно-ракетных комплексов.