Москва, 26 апреля, 2023, 17:10 — ИА Регнум. Российские бойцы в зоне СВО ликвидировали боевика из так называемого «Русского добровольческого корпуса». Об этом 26 апреля сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

По его информации, российские войска в зоне специальной военной операции нанесли удар по группе неонацистов, в результате боевики понесли потери. События произошли несколько дней назад, группа неонацистов «попала под точный огонь российской артиллерии».

«Ликвидирован Дмитрий «Стрём», ещё двое боевиков тяжело ранены», — говорится в сообщении.

Также информацию о ликвидации «Стрёма» подтвердил военкор Котенок.

Как передавало ИА REGNUM, армия России в Артёмовске уничтожила боевика из подразделения ВСУ «Волки Да Винчи» Сергея Мирончикова. Отрядом «Волков Да Винчи» командовал ранее ликвидированный один из лидеров «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в России) Дмитрий Коцюбайло.