В США приветствовали телефонный разговор Си Цзиньпина и Зеленского
Вашингтон, 26 апреля 2023, 17:00 — REGNUM Соединённые Штаты Америки приветствуют телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 26 апреля сообщили представители Белого дома.
По их словам, Вашингтон положительно относится к разговору двух лидеров, однако пока остается неясным, даст ли он импульс к мирному урегулированию конфликта на Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. По словам главы украинского государства, разговор был продолжительным и содержательным. Президент Украины выразил надежду, что это даст толчок развитию отношений двух стран.
После разговора с главой КНР Зеленский сообщил о назначении украинского посла в Китае.
Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя состоявшиеся телефонные переговоры президента Украины и председателя КНР, напомнила, что деятельность коммунистической партии на Украине официально запрещена.