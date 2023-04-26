Вашингтон, 26 апреля, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки приветствуют телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 26 апреля сообщили представители Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

По их словам, Вашингтон положительно относится к разговору двух лидеров, однако пока остается неясным, даст ли он импульс к мирному урегулированию конфликта на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. По словам главы украинского государства, разговор был продолжительным и содержательным. Президент Украины выразил надежду, что это даст толчок развитию отношений двух стран.

После разговора с главой КНР Зеленский сообщил о назначении украинского посла в Китае.

Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя состоявшиеся телефонные переговоры президента Украины и председателя КНР, напомнила, что деятельность коммунистической партии на Украине официально запрещена.