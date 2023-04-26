Непомнящий проиграл Лижэню в 12-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам

Астана, , 16:55 — REGNUM Российский шахматист Ян Непомнящий 26 апреля проиграл китайцу Дину Лижэню в 12-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам, проходящего в Астане.

Гроссмейстер Дин Лижэнь (Китай) © Григорий Сысоев/РИА Новости

Партия завершилась на 38-м ходу. Китайским гроссмейстер играл белыми фигурами и, выиграв, сравнял счёт в матче — 6:6.

Следующая партия будет сыграна 27 апреля. Непомнящий будет играть белыми фигурами. 24 апреля в 11-й партии матча, как и в трёх предыдущих, была зафиксирована ничья.

Непомнящий в 2022 году выиграл турнир претендентов и должен был сыграть матч за звание чемпиона мира против норвежца Магнуса Карлсена, который в 2021 году в чемпионском матче обыграл именно российского гроссмейстера. Однако Карлсен отказался защищать титул, и соперником Непомнящего стал Дин Лижэнь, занявший на турнире претендентов второе место.

Матч состоит из 14 партий. При равенстве очков будет сыгран тай-брейк, а затем, при необходимости — так называемая «партия смерти».