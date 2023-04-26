Москва, 26 апреля, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Страны Североатлантического альянса через Румынию поставили в Одесскую область шесть танков Leopard и 24 танка Т-72 для доукомплектования танкового батальона бригады ВСУ, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур со ссылкой на источники в украинской армии.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

По его словам, в городе Подольске Одесской области сейчас проходит доукомплектование и слаживание танкового батальона расквартированной там 21-й бригады ВСУ на базе 11-го отдельного батальона морской пехоты численностью до 300 человек.

«Для оснащения тяжелой техникой через Румынию переданы по каналам НАТО следующие единицы тяжелой техники: 24 танка Т-72 и шесть танков Leopard», — сказал собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, военный эксперт Александр Михайловский заявил, что украинские танкисты привыкли к использованию бронетехники советского образца, и когда в их распоряжение попал немецкий танк Leopard, это закончилось аварией.

Отметим, поступающие с Запада на Украину танки Leopard используют разные снаряды, и у Киева появятся трудности с оптовой закупкой таких боеприпасов.

Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко заявил о формировании бригад «Гвардии наступления», которые будут вести боевые действия на территории России. Из попавших в Сеть секретных документов Пентагона следует, что 12 таких бригад киевский режим намерен подготовить к концу апреля.