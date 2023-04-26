Москва, 26 апреля, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя состоявшиеся телефонные переговоры президента Украины и председателя КНР, напомнила, что деятельность коммунистической партии на Украине официально запрещена.

Иван Шилов ИА REGNUM Рада Украины

«Владимир Зеленский возглавляет страну, которая официально запретила коммунистическую идеологию и коммунистическую партию. При этом долгие годы на Украине идёт процесс так называемой «декоммунизации», — заявила дипломат.

Представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что глава комитета по международным делам Верховной рады Александр Мережко назвал «коммунистическим заблуждением» признанную международным сообществом принадлежность Тайваня КНР.

«Видимо, чудовищное лицемерие является отличительной особенностью импортированной с Запада «демократии» украинского образца», — подытожила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. По словам главы украинского государства, разговор был продолжительным и содержательным. Президент Украины выразил надежду, что это даст толчок развитию отношений двух стран.

После разговора с главой КНР Зеленский сообщил о назначении украинского посла в Китае.