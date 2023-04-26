В ВСУ сообщили об эвакуации жителей приграничных районов Черниговской и Сумской областей

Киев, , 16:32 — REGNUM Власти Украины эвакуировали большинство жителей приграничных населённых пунктов в Сумской и Черниговской областях. Об этом 26 апреля сообщает украинское издание «Страна».

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам помощника командующего Объединёнными силами ВСУ Евгения Силкина, в настоящее время украинские военные вместе представителями областных администраций пытаются эвакуировать оставшееся население приграничья.

При этом он отметил, что свои дома отказываются покидать пожилые люди.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что киевский режим начал принудительную эвакуацию населения из прифронтового посёлка Степногорск в подконтрольной ему части Запорожской области. По его словам, украинские военные там всё минируют.