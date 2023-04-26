Прага, , 16:30 — REGNUM Правительство Чехии внесло в особый «национальный» санкционный список главу Русской православной церкви патриарха Кирилла, передают 26 апреля České noviny.

Патриарх Кирилл Иван Шилов © ИА REGNUM

«Решение одобрило правительство страны. Для патриарха это означает, например, запрет на въезд в Чехию или заморозку любого имущества», — сказано в публикации.

Отмечается, что патриарх является первым гражданином России, в отношении которого введены санкции по «национальному» (а не общему для ЕС) списку. Глава РПЦ поддерживает специальную военную операцию России, так объяснили чешские власти своё решение.

Ранее санкции в отношении патриарха Кирилла ввели власти Великобритании, Канады и Украины. Власти Великобритании, в частности, также объяснили своё решение тем, что глава РПЦ поддерживает проведение специальной военной операции России на Украине.

В ЕС также обсуждался вопрос о включении главы РПЦ в санкционный список, но эту инициативу заблокировали власти Венгрии. Будапешт не будет вводить ограничений в отношении религиозных лидеров, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.