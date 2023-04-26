Прага, 26 апреля, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Правительство Чехии внесло в особый «национальный» санкционный список главу Русской православной церкви патриарха Кирилла, передают 26 апреля České noviny.

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Кирилл

«Решение одобрило правительство страны. Для патриарха это означает, например, запрет на въезд в Чехию или заморозку любого имущества», — сказано в публикации.

Отмечается, что патриарх является первым гражданином России, в отношении которого введены санкции по «национальному» (а не общему для ЕС) списку. Глава РПЦ поддерживает специальную военную операцию России, так объяснили чешские власти своё решение.

Ранее санкции в отношении патриарха Кирилла ввели власти Великобритании, Канады и Украины. Власти Великобритании, в частности, также объяснили своё решение тем, что глава РПЦ поддерживает проведение специальной военной операции России на Украине.

В ЕС также обсуждался вопрос о включении главы РПЦ в санкционный список, но эту инициативу заблокировали власти Венгрии. Будапешт не будет вводить ограничений в отношении религиозных лидеров, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.