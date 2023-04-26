Генерал ВСУ Наев: авиация России уничтожает украинские самолёты, не входя в зону ПВО

Киев, , 16:50 — REGNUM ВСУ не могут сбить военные самолёты России, так как российские ВУС наносят удары по целям, не входя в зону действия ПВО Украины. Об этом сообщил командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев, слова которого приводит украинское издание «Страна. ua».

Авиация в зоне СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он пояснил, что работу российских бомбардировщиков прикрывают истребители типа Су-35 и Су-30, их бортовое вооружение позволяет обнаруживать и уничтожать украинские самолёты-перехватчики ещё до приближения на расстояние пуска ракет «воздух — воздух».

Как передавало ИА REGNUM, американское издание Military Watch отметило, что Украина может остаться без средств противовоздушной обороны до конца весны. Уточняется, что запасы ракет «земля — воздух» для советских и натовских ПВО у Киева иссякают, а большой надежды на их пополнение нет. Авторы статьи указывают на то, что ВС России окончательно завладеют инициативой в воздухе, что будет означать серьезную уязвимость Киева по всем фронтам.

Ранее в апреле британская газета The Times со ссылкой на обнародованные секретные данные Пентагона сообщила, что Украина может уже в следующем месяце потерять контроль над собственным воздушным пространством из-за нехватки ракет и боеприпасов для зенитно-ракетных комплексов.