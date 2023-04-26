Москва, 26 апреля, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Жизни школьницы, выпившей таблетки перед пробным экзаменом, ничего не угрожает. Об этом сообщила директор московской школы №368 Мария Даначева.

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимация

Она прокомментировала информацию СМИ о том, шестиклассница переволновалась перед пробным экзаменом по английскому языку и выпила 50 таблеток обезболивающего. Даначева рассказала, что сейчас девочка находится в больнице.

«Мы понимаем, что период экзаменов и зачётов — это период повышенной эмоциональной нагрузки, многие ученики нервничают, волнуются», — рассказала Даначева, добавив, что в школе работает служба психолого-педагогического и социального сопровождения, где дети в любой момент могут обратиться за помощью к психологу, передаёт «Газета. Ru».

По словам директора образовательного учреждения, педагог также проинформировала о случившемся родителей пострадавшей.

Как сообщало ИА REGNUM, в кадетской казачьей школе в Свердловской области в апреле семиклассник свёл счёты с жизнью. Мальчик совершил самоубийство в собственной комнате.

Как рассказала мать одного из учеников, тело ребёнка обнаружила воспитательница. Она рассказала, что одноклассники высмеивали кадета за то, что десять лет назад у мальчика умерла мать. Перед самим происшествием, по словам женщины, никаких инцидентов не было.