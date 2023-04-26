Кудрин: выплаты маткапитала способствовали повышению рождаемости на 20% за 10 лет

Москва, , 16:12 — REGNUM Анализ больших данных подтверждает, что выплаты материнского капитала положительно влияют на демографическую ситуацию в России, заявил 26 апреля в своём выступлении на просветительском марафоне «Знание» бывший министр финансов, советник по корпоративному управлению «Яндекса» Алексей Кудрин.

Алексей Кудрин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Анализ с применением разно комплекса методов анализа, не только анализа баз данных, но и данных рождаемости, смертности, переписи, микроданные, причем по специальным моделям, доказали даже мне, министру финансов, то, что выплаты материнского капитала положительно влияют на демографическую ситуацию в стране», — сказал Кудрин.

На демографическую ситуацию влияют многие факторы, отметил бывший министр. По его оценке, за 10 лет выплаты повлияли на рождаемость «примерно на 20%».

Материнский каптал выплачивается в России с 2007 года. В течение 13 лет он касался вторых и последующих детей, выплаты после рождения первенцев начали осуществляться в 2020 году. Средства можно потратить на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячные выплаты на детей и некоторые другие услуги. Размер капитала на первого ребёнка составляет в настоящее время 586,9 тысяч рублей, на второго и последующих, если выплаты не получались ранее — 775,6 тысяч рублей, в ином случае — 188,6 тысяч рублей.

В марте 2023 года премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что программа материнского капитала доказала свою эффективность и востребованность. Чаще всего средства направляются на улучшение жилищных условий, отметил премьер-министр.