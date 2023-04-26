Пекин, 26 апреля, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Читатели китайского издания «Гуанча» восхитились решением президента России Владимира Путина подписать указ о временном управлении активами лиц из недружественных стран.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия активов РФ за рубежом. В случае изъятия или ограничения прав на российское имущество в США и других странах вводится внешнее управление на активы недружественных государств в РФ.

Читателей электронной версии издания покорили действия российского политика, они посчитали это достойным ответом на враждебность коллективного Запада.

Один из комментаторов отметил, что давно нужно было ответить западным странам «взаимностью». Он подчеркнул, что у Соединённых Штатов нет «козыря в рукаве», и что «они уже стоят на краю обрыва».

Другой читать добавил, что захват российских активов показал, что странам Европы и США нельзя доверять.

«Зуб за зуб. Гениально!» — прокомментировал третий.

Ещё один комментатор поддержал Владимира Путина, добавив, что ему не нравятся лидеры стран, которые следуют принципу «врежу себе, чтобы откормить врага ради своей репутации».

Другой читатель издания подчеркнул, что каждый шаг Москвы — важный урок для Китая и направление для будущих действий. Он также добавил: «Теперь мы должны знать, что западные инвестиции в Китай должны превышать наши зарубежные активы».

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