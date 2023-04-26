Участники марафона «Знание»: специальная военная операция сплачивает людей, поддерживающих Россию

Москва, , 16:06 — REGNUM Специальная военная операция сплачивает поддерживающих Россию людей и побуждает их выражать свою позицию словом и делом. Об этом заявили заместитель командира добровольческого корпуса, гражданин Сербии Деян Берич, независимые журналисты Сонья Ван де Енде (Нидерланды) и Томас Рёпер (Германия) и глава исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов.

Просветительский марафон «Знание» © Алексей Никольский/РИА Новости

Разговор на тему «На передовой. Новые герои России» в рамках федерального марафона «Знание. Первые» состоялся в Москве 25 апреля.

По словам Берича, сербы всегда чувствовали глубокую связь с русским народом, поэтому добровольцы из Сербии приезжают в Донбасс, несмотря на то что это противоречит позиции властей страны.

«Когда война была у нас в Югославии, приехали русские добровольцы и сражались вместе с нами. И когда знакомые ребята позвали меня на Донбасс, я не мог отказаться, потому что иначе как? Они помогали, когда нам было трудно, и я должен был помочь, когда России стало трудно», — сказал он.

Также он обратил внимание на то, как изменились настроения в обществе: если в 2022 году многие не понимали, почему ведутся военные действия, то сегодня абсолютное большинство твёрдо верит в победу.

Журналисты Томас Рёпер и Сонья Ван де Енде, которые сейчас живут в России, отметили, что западные СМИ разгоняют антироссийскую пропаганду и не дают высказываться тем, кто имеет альтернативную точку зрения.

«С 2014 года я уже знала, что происходит то, что можно назвать гражданской войной со стороны Киева и эскалацией конфликта со стороны НАТО», — сказала Ван де Енде.

Она отметила, что серьёзная проблема началась с 2014 года: притеснение киевским режимом русскоговорящего населения.

«Очевидно, что русофобия разгоняется искусственно, с помощью СМИ. Как только западные СМИ и политики перестанут заниматься русофобией, она быстро сойдет на нет. Но для этого нужно, чтобы начал рулить разум, а не пропаганда», — подчеркнул Рёпер.

В свою очередь, глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов отметил, что российское общество в сложных обстоятельствах по-настоящему сплотилось. Он рассказал, что в рамках проекта «Всё для победы» было собрано 6 млрд руб., а в сборах приняли участие более 2 млн человек.

«Это самые простые люди — большая часть платежей не превышает тысячи рублей. Максимум платежей приходится на дни, когда людям выплачивают аванс или дают пенсию, то есть простые служащие, рабочие, пенсионеры со своих доходов перечисляют, сколько могут, ребятам на передовую, понимая, что там эти средства нужнее всего», — подчеркнул он.

Марафон «Знание. Первые» проходит с 24 по 26 в Москве, Екатеринбурге, Архангельске, Пятигорске и Луганске. Среди его основных тем — политическая и экономическая ситуация в стране, задачи, стоящие перед молодёжью, значение социальной ответственности и возможности профессиональной реализации молодёжи.

На церемонии открытия марафона его участники почтили минутой молчания память российских бойцов, погибших в ходе проведения специальной военной операции.