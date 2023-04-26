Востоковед Карнеев: разговор Си Цзиньпина с Зеленским — сигнал для всего мира

Москва, , 16:12 — REGNUM Телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским свидетельствует о том, что Пекин всерьёз стремится к урегулированию украинского конфликта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 апреля заявил Андрей Карнеев, руководитель Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Не совсем верно говорить, будто Си Цзиньпин до этого избегал разговора с Зеленским, — сказал Карнеев. — Дело в том, что в своё время западные СМИ и некоторые политики чуть ли не указывали Пекину, чтобы он срочно позвонил Зеленскому. Естественно, Китай не мог уступать такому давлению и решил выдержать паузу, чтобы показать — они не какая-то второстепенная держава, которую можно держать на подхвате или давать ей поручения. С другой стороны, поскольку Китай выдвинул свой план урегулирования украинского конфликта, то совершенно логично, что с той стороной ему нужно поддерживать какой-то контакт. Тем более что Киев говорил о том, что ценит отношения с Пекином. Поэтому Китай показывает всему миру, что готов выслушать и ту и другую сторону. Любое урегулирование, любое миротворчество предполагает такие контакты. Это логично и оправданно».

При этом Карнеев усомнился в том, что китайский лидер, решив поговорить с Зеленским, хочет подать какой-то знак Москве.

«В первую очередь речь идёт о сигнале для мирового сообщества — КНР всерьёз стремится к урегулированию украинского кризиса. Не стоит думать, что Си Цзиньпин позвонил Зеленскому, чтобы адресовать Москве какой-то намёк. У РФ и КНР достаточно много каналов, чтобы сообщить что-то друг другу. И нет никакой необходимости действовать через третьи страны, — убежден Карнеев. — Позиция Китая по Украине не меняется. Она более-менее последовательна. То, что КНР поддерживает отношения с украинской стороной, не является каким-то секретом».

Востоковед призвал не забывать, что после распада СССР Китай установил прагматичные отношения не только с Россией, но и с большинством стран бывшего Советского Союза.

«Украина не стала исключением — это крупное (по европейским меркам) государство, и поэтому Китай в постсоветские годы рассматривал её как важного партнёра. У него было с ней и военно-техническое сотрудничество, и экономические проекты. Украина — это и рынок сбыта для китайских товаров, и транзитная территория для доступа на европейские рынки, — сказал Карнеев. — Конечно, сейчас, в условиях конфликта, не стоит ждать прихода китайских инвесторов на Украину. Но китайские СМИ уже сейчас прямо пишут о том, что в постконфликтный период потребуются усилия по восстановлению экономики Украины, и без Китая это будет трудно сделать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, руководители Китая и Украины провели телефонный разговор, который, как заверяют в Киеве, был «продолжительным и содержательным». Что касается китайских СМИ, то они проинформировали, что власти КНР, как и прежде, выступили за скорейшее прекращение огня и урегулирование украинского кризиса. Эту же точку зрения председатель КНР озвучивал в ходе своей встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, также обратив их внимание на то, что «чудодейственного средства для выхода из кризиса не существует» и, стало быть, инициативу надо проявлять всем сторонам.

Также отметим, что еще 24 февраля 2023 года Китай опубликовал свой план по мирному урегулированию украинского кризиса, в котором призвал страны Запада как можно скорее отказаться от поставок оружия Киеву, дабы не «подливать масло в огонь и накачивать противостояние».