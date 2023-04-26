Москва, 26 апреля, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Об участии в пятом сезоне конкурса управленцев «Лидеры России» за первые три недели с момента старта заявили граждане более чем 70 стран, сообщил 26 апреля исполняющий обязанности ректора Президентской Академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Конкурс «Лидеры России»

«За первые три недели с момента старта пятого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» об участии в нем заявили представители более чем 70 иностранных государств», — сказал он.

Комиссаров добавил, что активно регистрируются граждане стран постсоветского пространства. В лидерах — Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Молдавия, Киргизия, Таджикистан, Азербайджан, Латвия и Грузия.

Кроме того, существенное количество заявок поступает из европейских стран, в том числе Германии, Италии, Испании, Великобритании, Португалии, Польши, Нидерландов, Бельгии, Норвегии, Швеции и Франции. К участию подключаются конкурсанты и из Китая, Монголии, Малайзии, Таиланда, Индонезии и Индии.

Заявки на участие были зарегистрированы также из Израиля, ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции, Египта, США и Канады, Венесуэлы, Боливии, Бразилии и Эквадора. С Африканского континента заявки направляют жители Туниса, Марокко и Мозамбика.

Граждане иностранных государств, которые победят в пятом сезоне конкурса, смогут претендовать на получение в упрощенном порядке гражданства РФ, а иностранцы-финалисты — на получение по облегченной процедуре вида на жительство в России.

Как сообщало ИА REGNUM, конкурс «Лидеры России» стартовал 4 апреля. Об этом объявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Конкурс проводят с 2017 года. В этом году заявки будут принимать до 14 мая. Участниками проекта могут стать руководители из России и других государств до 55 лет с управленческим опытом от двух лет.

Среди призов грант в размере 1 миллион рублей на обучение. Также конкурсанты могут получить возможность встретиться с ведущими российскими управленцами, получить карьерные консультации и сопровождение.