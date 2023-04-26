Санкт-Петербург, 26 апреля, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Сотрудники военкоматов в Петербурге рассылают военнообязанным повестки с предупреждениями о введении ограничительных мер в случае неявки. Об этом 26 апреля сообщило ТАСС, ссылаясь на ответ пресс-службы Западного военного округа (ЗВО).

Иван Шилов ИА REGNUM Призывники

Журналисты попросили пресс-службу прокомментировать фото вышеуказанных документов, которые были опубликованы в некоторых СМИ и Telegram-каналах.

«Пресс-служба Западного военного округа подтверждает подлинность новых повесток», — приводит агентство ответ пресс-службы.

Как передавало ИА REGNUM, по словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, во время весеннего призыва в России в тестовом режиме могут быть разосланы электронные повестки. Он уточнил, что тестовый режим означает, что таким образом будет вестись апробация системы, и добавил, что рассылаемые весной электронные повестки не будут иметь юридической силы.

Ранее появились данные, что призывникам Санкт-Петербурга в тестовом режиме начали рассылать электронные повестки. Тестовые повестки в рамках весеннего призыва приходят в личный кабинет на «Госуслугах».