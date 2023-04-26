Президент Путин проведёт 27 апреля совещание по развитию беспилотной авиации

Москва, , 15:45 — REGNUM Президент России Владимир Путин посетит индустриальный парк «Руднево» 27 апреля, сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава государства проведёт в «Руднево» совещание по вопросам развития беспилотной авиации.

«В тот же день Владимир Путин посетит индустриальный парк «Руднево», где ознакомится с ходом строительства промышленной зоны и осмотрит выставку производителей и эксплуатантов беспилотных авиационных систем», — говорится в сообщении.

Уточняется, что глава государства также проведёт совещание и ознакомиться с презентацией организаций в сфере беспилотных авиасистем.

С марта 2023 года индустриальный парк «Руднево» входит в особую экономическую зону «Технополис Москва». В настоящее время на территории парка находятся 18 производственных корпусов, в которых развернули свои мощности 17 компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Путин заявил, что весной пройдёт совещание по теме беспилотников. На него будут приглашены представители министерств, ведомств и компаний, которые работают в этой области.

В апреле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о ведущейся работе по развитию беспилотных летательных аппаратов.