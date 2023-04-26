Москва, , 15:31 — REGNUM Российская столица запустила новый коммуникационный проект «Лучшие практики Москвы». В рамках проекта эксперты Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений города проведут серию выездных семинаров в регионах России.

Павильон «Карелия». ВДНХ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Российская столица уже неоднократно становилась площадкой, где тестировались новые механизмы городского развития. Таким образом в Москве улучшается инвестиционный климат и создаются условия для комфортного ведения бизнеса.

Первые мероприятия проекта начались 26 апреля в Республике Карелия.

«Москва одной из первых начала применять различные механизмы государственно-частного партнерства и сегодня успешно привлекает средства инвесторов для реализации социально значимых проектов», — отметила первый заместитель начальника Управления заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Мария Дерунова. Среди этих проектов — онкологический центр, гостиницы, дороги, внедрение различных форм государственно-частного партнерства. «Карелия — давний партнер столицы, и мы благодарны, что она первой присоединилась к нашему проекту», — подчеркнула она.

На семинаре присутствовали представители власти и бизнеса. Среди обсуждаемых тем — программы комплексного развития промзон, цифровые инструменты для закупок, формы государственно-частного партнерства.

Ранее Москва и Республика Карелия подписали программу сотрудничества на 2021–2025 годы. Субъекты будут расширять экономическое взаимодействие в разных сферах, совместно поддерживать предпринимательство, организовывать тематические мероприятия, сотрудничать в вопросах импортозамещения.