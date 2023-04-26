Москва, 26 апреля, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Российская премьер-лига (РПЛ) приняла решение создать рабочую группу по обсуждению структуры соревнований. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба лиги.

(сс) Cosmitor Футбол

«На общем собрании РПЛ принято решение о создании рабочей группы по обсуждению структуры соревнований (чемпионат, Кубок, Суперкубок)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что возглавит рабочую группу генеральный директор московского футбольного клуба «Динамо» Павел Пивоваров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общее собрание РПЛ определилось со структурой календаря на сезон 2023/24. Принято решение, что следующий сезон РПЛ стартует 23 июля.