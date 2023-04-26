В ФРГ заявили, что приняли к сведению решение о передаче во внешнее управление активов Uniper

Берлин, , 15:31 — REGNUM Правительство Германии приняло к сведению решение российских властей о передаче акций энергетической компании «Юнипро», принадлежащей концерну Uniper, во внешнее управление Росимуществом. Об этом 26 апреля сообщили в министерстве финансов ФРГ.

ФРГ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы принимаем к сведению решение российского правительства о передаче тамошнего подразделения Uniper SE во временное управление», — заявил представитель немецкого ведомства.

В министерстве добавили, что изучат последствия данного шага.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия активов РФ за рубежом.

Среди иностранных активов, которые могут быть переданы во временное управление Росимуществу, есть доли в «Фортум» и «Юнипро».

Позднее в Росимуществе пояснили, что указ президента о введении внешнего управления в отношении акций «Юнипро», косвенно принадлежащих властям ФРГ, и «Фортума» (входит в финский концерн Fortum), не касается прав собственности и не лишает владельцев их активов.