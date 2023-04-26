Москва, 26 апреля, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Экс-продюсер радиостанции «Говорит Москва», глава центра «Креативная дипломатия» Наталья Бурлинова допустила, что обвинения ФБР в её адрес связаны с делом корреспондента московского бюро американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича в России. Об этом она сообщила корреспонденту ИА REGNUM.

Кадр из видео. Наталья Бурлинова

Бурлинова высказала категорическое несогласие с предъявленными обвинениями, выдвинутыми ФБР США в её адрес в том, что она якобы нарушила положения закона о иностранных агентах и якобы вербовала американских граждан в программе публичной дипломатии Meeting Russia.

Она пояснила, что основным пунктом обвинения является некий «сбор информации», при этом желающие принять участие в программе сами заполняли анкету на сайте. Она уточнила, что прошедшие отбор участники предоставляли паспортные данные для получения дипломатической визы в Россию через Министерство иностранных дел.

«Что касается сбора информации. Они под этим подразумевают паспортные данные, резюме, которые люди нам официально направляли для участия в программе», — пояснила Бурлинова, добавив, что эти данные направлялись в МИД для получения виз, прохождения проверок.

Глава центра «Креативная дипломатия» также пояснила, что формальным поводом для обвинения её в нарушении закона США об иностранных агентствах послужила презентация проекта Meeting Russia в 2018 году.

«Я презентовала программу Meeting Russia и приглашала молодых американцев подавать заявки для участия в этой программе. Они это трактуют как нарушение закона об иностранном агентстве», — пояснила Бурлинова.

Она предположила, что обвинения ФБР связаны с делом Гершковича в России.

«Видимо, после ареста Гершковича. Не знаю, зачем это им», — отметила Бурлинова.

Как передавало ИА REGNUM, в федеральном округе Колумбия рассекречены материалы дела, в рамках которого россиянке Наталье Бурлиновой выдвинуты обвинения в том, что она, якобы «вступив в сговор с сотрудником ФСБ, действовала в качестве нелегального агента России в США».

30 марта в Екатеринбурге был задержан журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, его заподозрили в шпионаже, он был на два месяца заключён под стражу. Спецслужбы располагают данными о сборе журналистом информации, составляющей в России государственную тайну.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские правоохранители задержали Гершковича с поличным. При этом он не стал уточнять, что означает «с поличным» в данном случае, сославшись на прерогативу спецслужбы, «которая со шпионами борется».